‘Feestkwartier’ na anderhalf uur irritatie: worstelend Willem II wipt in slotfase tóch nog naar de derde plek

Baarlenaar nam zonder toestem­ming zoontje mee en vluchtte voor politie: ‘Ik deed het uit vaderslief­de’

BAARLE-NASSAU - Met zijn zoontje in de auto vertrok de 48-jarige Raman A. uit Baarle-Nassau op ‘mannenweekend’. Dat terwijl hij geen wettelijke voogdij over zijn kind had en de moeder er niet mee instemde. Onderweg vluchtte hij voor de politie en ramde hij een dienstauto.