Fietser gaat andere fietser te lijf na botsing in Tilburg

Minder partners en geen dubbel werk meer: Oirschot wil hulp aanvragen efficiën­ter maken

OIRSCHOT/BEST - De gemeente Oirschot wil het aanvragen van ondersteuning in het huishouden of woningaanpassingen makkelijker en sneller regelen. Door de vele samenwerkingsverbanden in het sociaal domein is niet altijd helder bij wie welke taak ligt en wordt werk dubbel gedaan.