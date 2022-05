Fietser raakt zwaargewond na val in Tilburg

Tilburger (27) aangehou­den met 200 kilo vuurwerk in busje, verkocht illegaal aan tiener

TILBURG/VOORBURG - 115 kilo aan professioneel vuurwerk is begin mei in een slaapkamer van een 15-jarige jongen uit Voorburg gevonden en nog eens 200 kilo lag in een bestelbus van een 27-jarige Tilburger. Beiden worden verdacht van illegale handel in het siervuurwerk.

13 mei