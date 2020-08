File door ongeluk op A58 tussen Eindhoven en Oirschot

Wonen in een voormalige Tilburgse kerk? Het kan nog, maar: ‘Zo'n apparte­ment is geen allemans­vriend’

13:00 TILBURG - De huizenmarkt zit in een ongekende lift. Kopers vallen over elkaar heen om een mooi huis te pakken te krijgen. Toch zijn er op de woningmarkt altijd huizen of appartementen die wat langer te koop staan, ondanks dat ze uniek zijn. Denk bijvoorbeeld aan het appartement in de voormalige Theresiakerk in Tilburg. ,,De woning moet echt bij je passen", legt makelaar Floor Appels uit. ,,Het moet je zitten als een jas.”