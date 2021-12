File op A58 door ongeluk bij Moergestel

Tilburgs meisje (10) zegt dat stiefvader haar misbruikte en bedreigde met pistool

BREDA\TILBURG - De angst en het verdriet stond nog in de ogen van de moeder van het kindje, dinsdag bij de rechtbank in Breda. Tien jaar oud was het meisje, toen ze twee jaar geleden tegen haar moeder vertelde dat ze steeds maar weer werd misbruikt door haar stiefvader. ,,En als je het tegen iemand vertelt, vermoord ik jou, je moeder en je broertjes”, zou de 39-jarige Tilburger tegen het meisje hebben gezegd.

