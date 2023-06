‘Flink doortinderen voor een hypotheek’, horen een paar ouderen op De avond van Goirle

Met video Dode bij brand in appartemen­ten­com­plex in Tilburg

TILBURG - Bij een brand in een appartementencomplex in Tilburg is iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Die kon pas naar binnen om onderzoek te doen nadat de brandweer het pand vrijgaf. Dat gebeurde enige tijd nadat de brand was geblust. De omgeving is een tijd lang afgezet geweest.