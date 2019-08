Flinke file op A58 bij Moergestel door kapotte auto

Muurschil­de­ring geënt op Van Gogh aan de Ringbaan Noord

15:00 TILBURG - Aan de Ringbaan Noord wordt eind deze week een muurschildering gemaakt die is geïnspireerd door werk van Vincent van Gogh. De mural is onderdeel van een project van Zuidlijn waarbij in vijf Brabantse steden een Van Gogh muurschildering wordt gemaakt.