Flinke voorraad lachgas aangetroffen bij bedrijf in Dongen

Zomer in je bol! Creatieve markt Funky Market vind je binnenkort in Tilburg

Struin jij in de vakantie graag over de marché in Frankrijk of krijg je niet genoeg van de tweedehandsmarkt in Berlijn? In Tilburg krijg je alvast een voorproefje, maar dan met alleen maar spullen uit eigen stad. De zomereditie van Funky Market bezoek je op 1 juli op de overdekte ‘binnenplaats’ van het Pieter Vreedeplein, naast de MediaMarkt .