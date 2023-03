Fly-by voor overleden militair in Dongen: ‘Hart onder de riem en een stukje waardering’

indebuurt.nl Feest! M&M Keukens zit al 50 jaar aan de Bisschop Zwijsen­straat: 'We zijn trots dat we nog bestaan'

Het is groot feest aan de Bisschop Zwijsenstraat! Op 15 maart is het precies 50 jaar geleden dat Koos van Straaten zijn keukenwinkel opende. Sinds 1973 zit M&M Keukens al in hetzelfde pand op nummer 82. Huidige eigenaar én schoonzoon Marcel Rooth: “Hij is natuurlijk trots dat zijn winkel er nog steeds is.”