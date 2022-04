Formatie Tilburg duurt voort, beoogde coalitiepartners de straat op voor mening inwoners

Tilburgse inbreker op heterdaad betrapt door agenten in de Lange Nieuwstraat

TILBURG - Een 27-jarige Tilburger is woensdagochtend op heterdaad betrapt tijdens een woninginbraak in zijn woonplaats. De politie ging rond 07.00 uur naar de Lange Nieuwstraat vanwege een inbraakmelding en zagen daar de man in de tuin van een woning.

