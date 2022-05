Formerende partijen in Tilburg naderen een akkoord

Protest tegen horeca- en recreatie­plan aan de oostkant van Tilburg: ‘Verkwansel Moerenburg niet’

TILBURG - ‘Veel te ingrijpend’, dat is het plan om op het voormalige waterzuiveringscomplex in Moerenburg een recreatieterrein met horeca aan te leggen volgens een groep omwonenden. ,,We willen Moerenburg behouden voor de rust, natuur en de stilte”, gaven ze dinsdagavond in een pleidooi aan de Tilburgse politiek mee.

11 mei