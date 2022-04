Foutparkeren op het Bekkersplein in Haaren: zelfs een raadslid bezondigt zich eraan

Run op woonstu­dio's uit fabriek voor opvang vluchtelin­gen, Tilburg en Den Bosch bouwen voormalig kantoren snel om

TILBURG / DEN BOSCH - De vraag naar snel te leveren prefabwoningen is door de komst van veel Oekraïense vluchtelingen erg groot. Marktleider Daiwa House Modular Europe is bijna door zijn voorraad heen. Een aantal gemeenten laat oude kantoorgebouwen snel ombouwen om er Oekraïense vluchtelingen in op te vangen, zoals Tilburg. „In één week moet het voormalige GGD-kantoor omgebouwd worden”, laat BAM weten.

