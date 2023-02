Fundaparel: een wevershuisje uit 1737 aan de Hasseltstraat

Wie kent ze niet? De iconische Wevershuisjes aan de Hasseltstraat! Het zijn een van de oudste huizen van de stad en daardoor al eeuwenlang een bekend straatbeeld. Waarschijnlijk ben je hier al vaak langsgekomen, maar weet je ook hoe het er vanbinnen uitziet?

Wonen in een rijksmonument

Een van de wevershuisjes staat nu op Funda. Daardoor krijgen Tilburgers en anderen een kijkje binnen in dit rijksmonument. De woning is kleurrijker dan je op het eerste gezicht denkt. De muren in de woonkamer zijn okergeel en petrolblauw. Ook zit er nog een oude openhaard in. Op de vloer liggen terracotta tegels. De badkamer is minder kleurrijk met witte en grijze tegels.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 200.000. Wat krijg je daarvoor terug? Een woning van 54 vierkante meter met een zolder. In die open ruimte kan je slapen. Je bereikt de ‘slaapkamer’ via een trap met luik. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 3.704 euro per vierkante meter. Dat is iets meer dan het gemiddelde van 2.866 euro per vierkante meter in De Hasselt.

