Gaat de horeca bij Robèrt in Oisterwijk nog open? Voorlopig even niet

Elke dag pluk de dag bij Ut Ouw Goed ‘Er is zoveel keuze, je wordt er hebberig van’

11 augustus DE MOER – Loganberries, of chrysanten plukken, terwijl de kinderen ‘goudklompjes’ zoeken in een flinke zandberg. Bij Ut Ouw Goed is een loze vakantiemiddag snel gevuld. De pluktuin en het voedselbos openden in 2017 de poorten en de eigenaren zien het elk jaar een beetje drukker worden.