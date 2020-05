Gasfles ontploft in gezicht van Tilburger tijdens barbecue in de tuin

Picknicken in de Tilburgse parken en aan de waterkant

20:49 TILBURG - Het was donderdag goed toeven in de Tilburgse parken en aan de Piushaven. Het lekkere weer en de vrije dag verleidden veel mensen om er op uit te gaan, bewapend met volle koelboxen en picknickmanden. Het ideale uitje in coronatijden.