Gasten Eftelingrestaurant Pinokkio geëvacueerd vanwege smeulende kabel in het theater

Opgelucht na die aanrijding op de Wester­markt: ‘Ik sta nu beter in het leven’

BREDA/TILBURG - Die aanrijding op de Westermarkt in Tilburg is eigenlijk ‘het beste wat me heeft kunnen overkomen’. De Tilburgse verdachte klinkt opgelucht als hij zich moet verantwoorden voor de politierechter. ,,Door mijn rijbewijs kwijt te raken, moest ik actie ondernemen. En het is gelukt!”

8 november