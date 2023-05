Geen bloemen meer van ’t Boeketje op Pieter Vreedeplein: ‘55 jaar is niet niks’

Bedrijfswo­nin­gen erbij in Oisterwijk, maar het laatste woord is er nog lang niet over gezegd

OISTERWIJK - Op bedrijventerrein Kerkhoven mogen tussen de Sprendlingenstraat en de Kerkhovensestraat vier kavels met bedrijfswoningen komen. Al is niet iedereen daar over te spreken en was de publieke tribune bij de raadsvergadering na het besluit ontstemd.