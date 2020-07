Geen publiek bij seizoenstart Formule 1 doet Tilburgse megafan ‘écht pijn’: ‘Maar ik kan niet wachten’

Bingo zonder balletjes: dj Tommy Santo presteert het nu ook thuis in Moergestel

20:13 MOERGESTEL - ‘Bingo!’ Het zal zaterdagavond in café De Brouwer niet te horen zijn. Roepen in gezelschap is voorlopig nog uit den boze. Wie in Moergestel de kaart vol heeft, appt daarom zijn bingo naar dj Tommy Santo.