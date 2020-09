Geen treinen in het weekend tussen Tilburg en Boxtel

Theaters Tilburg snijdt in personeel, restaurant Lucebert gaat dicht

28 september TILBURG - Restaurant Lucebert, onderdeel van Theaters Tilburg, sluit per 1 januari de deuren. Negentien mensen (vaste en oproepkrachten) verliezen daardoor hun baan. De omzet van het restaurant is zo zwaar ingezakt dat het volgens directeur-bestuurder Rob van Steen niet verantwoord is de zaak open te houden.