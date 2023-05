Geen treinen tussen Tilburg en Breda door aanrijding

Willem II geeft uitleg in kaartjes­dis­cus­sie, achterban mist waardering: ‘Komen dankbaar­heid en trouw van één kant?’

Een statement van Willem II (over hoe seizoenkaarthouders aan tickets voor de play-offs kunnen komen) is bij een deel van de supporters slecht gevallen. De club verdedigt zich door te wijzen op onder meer de kosten, de achterban mist waardering. ,,Het probleem is vooral de manier waaróp dit gecommuniceerd is.”