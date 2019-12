Geen treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel

Punkers pogoën in nette theater­zaal De Nieuwe Vorst, ‘Dit is ook typisch Tilburg’

6:57 TILBURG - De Nieuwe Vorst in Tilburg, dat is doorgaans de plek voor toneel, experimentele dansvoorstellingen of lezingen. Maar vrijdag verandert de theaterzaal voor een keer in een woeste zee van pogoënde hanenkammen, kaalkoppen en ander ruig volk. De legendarische Schotse punkband The Exploited en hun ‘barmy army’ komen langs.