Geliefde (62) aangehouden voor betrokkenheid bij dubieuze dood supermarkteigenaar

Gemeente Tilburg onderzoekt feest van ‘Py­ke-kerk’ om coronare­gels te omzeilen

7 oktober TILBURG - De gemeente Tilburg onderzoekt of de ‘eredienst’ die de ‘Pyke-kerk’ vrijdagavond wil houden, juridisch door de beugel kan. Om de coronaregels te omzeilen - en met honderden mensen tot diep in de nacht te kunnen feesten - is een kerkgenootschap opgericht.