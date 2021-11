Gelig van buiten, felroze van binnen: Flügelbitterbal als nieuwe carnavalssnack in Tilburg

Oud-Diessenaar en bisschop Ron van den Hout bij presenta­tie Hers en geens dur Diessen

DIESSEN - Bisschop Ron van den Hout van Groningen-Leeuwarden is eregast bij de presentatie van de uitgave Hers en geens dur Diessen. Dit heemkundige boekje wordt voor de 29e keer uitgegeven. Belangstellenden zijn welkom om bij de presentatie te zijn op zondag 14 november in partycentrum Hercules in Diessen.

10 november