Gemeente houdt voet bij stuk, Tilburgse sterrenzaak Monarh moet dicht: ‘Ongemeend hard oordeel’

Tiburgse brouwerij KraftBier failliet, ondanks drie ton crowdfun­ding: ‘Te weinig marge en te veel kosten’

TILBURG - Bierbrouwer KraftBier heeft faillissement aangevraagd. De kleine bierbrouwerij is vooral bekend om bieren met Tilburgse namen als Schôon Mèdje, Witte gij ’t en carnavalsbier Kruikenzeik. Vorig jaar werd met crowdfunding nog 300.000 euro opgehaald. Vraag is of investeerders nog iets van dat geld terug zien.