Gemeenten betalen voortaan samen aan zwerfhonden of kittens die naar dierenopvang gaan

,,Het is niet zo dat er nu van alles gaat veranderen.”, zegt teamleider Harrie Backx (60). ,,Want we verrichten al jaren diensten voor de regiogemeentes. Tot op heden betaalden die echter per dienst en werd er niet structureel bijgedragen aan de exploitatie van de dierenopvang. We hadden wederzijds geen verplichtingen naar elkaar en dat is met het tekenen van die overeenkomst veranderd. Nu wordt iedereen partner en wordt naar evenredigheid per gemeente een bijdrage gedaan.”