Auto ramt lantaarn­paal en belandt in sloot bij Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel is een auto in de sloot terechtgekomen. Dat gebeurde zaterdag rond 07.30 uur, nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor en een lantaarnpaal ramde.

10:11