Man rijdt ruim 40 kilometer per uur te snel over A16: ‘Ik moest poepen’

RIJSBERGEN - Een 35-jarige bestuurder is maandag door de politie betrapt op hardrijden. De man had haast en racete over de A16 bij Rijsbergen. De reden? ,,Ik wilde naar huis en ik moest poepen”, zo verklaarde de man uit Chaam aan een agent.