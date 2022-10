Gewapende overval op Big Bazar in Tilburg, dader op de vlucht

Bloemen leggen voor de bevrijders: zesde ‘Peace and Jam’ in Tilburgs Vrijheids­park

TILBURG - Tijdens een bescheiden bijeenkomst in het Tilburgse Vrijheidspark worden donderdag de bevrijders herdacht. Bloemen zijn bij de ingang te koop. Vanaf 19.00 uur is er een speciale Peace and Jam uitzending over vrijheid en bevrijding op Omroep Tilburg.

26 oktober