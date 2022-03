Gewonde bij botsing tussen scooterrijder en fietsster in Loon op Zand

Boegbeeld van hiv-zorg zwaait af: ‘Taboe bestaat nog steeds, omdat ziekte te maken heeft met seks’

TILBURG - Ze is een boegbeeld in het ETZ, waar ze aan de wieg stond van het hiv-behandelcentrum. Daar zijn nu 1200 patiënten uit heel Brabant onder behandeling. Met een terugblik neemt Bernadette van de Ven afscheid: over het verdriet, de omslag en het taboe rond hiv, het virus dat aids veroorzaakt.

15 maart