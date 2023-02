Gezamenlijk muziekoptreden in Cenakel Tilburg is een familie-aangelegenheid

TILBURG - Alexander Warenberg (1998, cello) en Nikola Meeuwsen (2002, piano) zijn neven van elkaar én vormen samen een zeer succesvol muzikaal duo. Op zondag 12 november spelen ze in de oude kapel van Het Cenakel in Tilburg.

Warenberg speelt cello sinds zijn vijfde jaar. Hij kreeg van zijn achtste tot zijn achttiende les van Monique Bartels aan het conservatorium van Amsterdam. Sinds 2016 studeert hij bij Frans Helmerson aan de Barenboim-Said Akademie in Berlijn en tegenwoordig aan de Kronberg Academy.

In 2016 won de jonge cellist de eerste prijs en de publieksprijs van het concours van de Amsterdamse Cello Biënnale en daarnaast eerste prijzen van het internationale celloconcours Antonio Janigro in Kroatië, het Britten Cello Concours en het Prinses Christina Concours. Sinds 2017 vormt hij met Yang Yang Cai (piano) en Shin Sihan (viool) het Amsterdams Piano Trio waarmee hij in 2019 debuteerde in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.

Warenberg bespeelt een instrument van Jean Baptiste Vuillaume uit 1845, hem ter beschikking gesteld door het Nationaal Instrumenten Fonds.

Opvallend pianotalent

Nikola Meeuwsen profileert zich als één van de opvallendste jonge pianotalenten in Nederland. Afgelopen augustus ontving hij in Amsterdam de Grachtenfestival Prijs 2022. In 2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours en in 2012 het Steinway Concours. Hij trad meerdere malen op met het Residentie Orkest waarmee hij onder meer het Schumann pianoconcert vertolkte.

Ook op festivals is hij een graag geziene gast. Hij speelde op het Storioni Festival, het kamermuziekfestival Schiermonnikoog en het nieuwe Haagse festival Classical Now. Nikola Meeuwsen studeert bij Marlies van Gent en Enrico Pace aan de prestigieuze Accademia Pianistica di Imola in Italië.

Het concert in Tilburg begint om 12.30 uur.