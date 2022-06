Gijsje Eigenwijsje al tien jaar een warm nest voor zieke kinderen: ‘Nu nog bekendheid buiten Brabant’

Stichting Gijsje Eigenwijsje is opgericht door de negenjarige Gijs Baeten. Gijs had de levensbedreigende ziekte hersenstamkanker. Hij en zijn gezin besloten om niet bij de pakken neer te zitten, maar om herinneringen met elkaar te maken. ,,Gijs vond zelf dat hij in een warm nest is geboren”, zegt Nicole Baeten-Burgers, de moeder van Gijs en medeoprichtster van de stichting. ,,Wij hebben geprobeerd om alle wensen die hij had voor zijn overlijden te realiseren. Hij vond het heel jammer dat niet alle kinderen deze kans krijgen en wilde daarom iets voor hen terugdoen.”