Gilze en Rijen is voorzichtig door onzekerheid over geld: ‘Maar alles op slot gooien kunnen we niet maken’

Dramati­sche terugloop in gestarte bouwprojec­ten in Tilburg, VVD stelt ‘concessie­klok’ voor

TILBURG - In heel 2022 ging in Tilburg voor slechts 379 nieuwe woningen de schop in de grond. Bar weinig voor een gemeente waar de komende jaren nog 25.000 woningen gebouwd moeten worden. Wethouder Bas van der Pol (D66) geeft toe dat er zorgen zijn.