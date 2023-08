Glasvezelsprietje kan een bloemetje gebruiken: ook Delta vindt dat prachtig in Goirle

indebuurt.nl Carla strijdt al 10 jaar tegen racisme: 'Mijn missie is nog niet klaar'

Carla Mohammed (73) zorgt al tien jaar dat Tilburgers met verschillende roots elkaar ontmoeten. Namens Stichting comité 30 juni – 1 juli brengt ze het gesprek in onze textielstad op gang door het organiseren van dialoogtafels en stadswandelingen over het koloniale verleden. “Naar de eerste bijeenkomst kwamen alleen de organisatoren, maar ik zei: we beginnen gewoon. Nu hebben we tussen de vijftig en tachtig bezoekers.”