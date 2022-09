Go scooter brandt volledig uit in Rijen, mogelijk aangestoken

COLUMN Voor het eerst gaat er een varken - van Berlijn tot Denemarken - alle prijzen binnenhar­ken

Gisteren hoorde ik de volgende zin. ,,Mensen zijn niet te vinden voor de zorg of IT of voor de kinderopvang.” Gewoon. Een zin. Uit het nieuws. Over het huidige personeelstekort. Een droog artikeltje, over onze economie, pagina zeven van de krant, zou je denken.

10 september