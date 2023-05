Goirle sloft achteraan met huizen voor statushouders

Het lijntje tussen ‘jubeljaar’ en ‘flopsei­zoen’ is bij Willem II flinterdun

Gaat 2022/23 voor Willem II de boeken in als een feestseizoen, of als een volkomen mislukte jaargang? Het antwoord op die vraag komt in de play-offs, de nacompetitie die voor de ploeg van trainer Reinier Robbemond vanavond begint met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De Tilburgers balanceren op een dun koordje.