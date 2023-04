Goirle voegt twee Ridders en vier Leden toe aan de Orde van Oranje-Nassau

Alcoholver­bod voor omgeving station Tilburg tegen overlast wildplas­sers, bedelaars en straatinti­mi­da­tie

TILBURG - Om de overlast in het gebied rondom station Tilburg de kop in te drukken, voert de gemeente er een alcoholverbod in. Ze doet dat mede na klachten die de NS ontvangt over personen die zich hinderlijk en baldadig gedragen en onder invloed zijn van drank.