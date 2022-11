Goirlenaar krijgt taakstraf van 100 uur voor neerslaan Tilburger die mogelijk permanent invalide werd

Weterings bezoekt Loven na brand, maar kan zorgen bewoners niet wegnemen: ‘Industrie is hier toegestaan’

TILBURG – Na de hevige brand die zondag een bedrijfspand aan de Kapitein Nemostraat in as legde, kwam burgemeester Theo Weterings donderdag luisteren naar de zorgen van omwonenden. ,,Het is heftig wat deze mensen hebben meegemaakt.”

17 november