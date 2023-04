Goirlenaar Noud Derks gaat in zijn eigen woonplaats aan een nieuw gemeentebestuur bouwen

Uitgeverij Zwijsen komt in Duitse handen, en toch is dat goed nieuws voor dit oer-Tilburgse bedrijf

TILBURG - De oer-Tilburgse onderwijsuitgeverij Zwijsen gaat over in buitenlandse handen. Maar dat is vooral goed nieuws, stelt directeur Femke van der Lecq. De uitgever hoopt vanuit een gloednieuw kantoor in de Spoorzone verder te groeien, zonder het idealisme van de oprichtende fraters in 1846 uit het oog te verliezen. ‘We waren een vreemde eend.’