Goirlese leraar beschuldigd van seks met leerling: tien maanden cel geëist

De inmiddels 34-jarige vrouw beschuldigt haar voormalige leraar, een 44-jarige man uit Goirle, ervan dat hij meermalen seks met haar had in 2002. De officier van justitie eiste bij de rechtbank in Breda tien maanden cel tegen de man. Daarnaast zou hij zes jaar lang niet meer voor de klas mogen staan, als het aan de aanklager ligt. De strafeis is lager dan normaal, omdat de zaak al zo oud is. De officier voelde zich gesteund door een verklaring van een andere oud-leerling van de man, die ook al seks met hem zou hebben gehad. Die vrouw deed alleen geen aangifte.