Goirlese melkveehouder krijgt niks van waterschap De Dommel na overstromingsschade

Man (20) slaat iemand met stuk glas in gezicht in Tilburg, aangehou­den door medewer­kers busmaat­schap­pij

TILBURG - Een 29-jarige man raakte donderdagnacht gewond nadat hij door een onbekende man was mishandeld in Tilburg. De 20-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

3 juni