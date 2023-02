Graffitikunstenaar Paul Watty lanceert kinderembleem voor Kruikenstad: 'Carnaval leer ik nu écht kennen'

indebuurt.nlPaul Watty ken je misschien wel van de struisvogelmuurschildering op het pand van Pizzabar Rijslust of het ontwerp van mascotte Kingo van Willem II. Net voor carnaval 2023 lanceert hij een heel ander project: een nieuw embleem voor de jongste Kruiken: Johan Kruik. “Het is heel snel gegaan.”

Hallo, dit is Johan Kruik. Tijdens carnaval 2023 leer je hem voor het eerst kennen in de vorm van een embleem. Het idee ontstond toen Paul Watty langskwam bij Ollie’s. Eigenaar Olivier Jaspers vond dat Pauls stijl geweldig zou passen bij een embleem. En dus ging Paul aan de slag. “Hij liet zien wat er allemaal mogelijk is qua borduurtechnieken. We maakten verschillende opzetjes, ook van de struisvogels. Maar deze is het geworden. Johan Kruik is een jongere versie van de Kruikenzeiker, in mijn streetartstijl. Met ranja in zijn hand”, aldus Paul.

Foto: Johan Kruik

Kinderen meenemen in carnaval

“We hebben een paar jaar gemist met carnaval, nu moeten we de kinderen weer meenemen. Mijn vriendin schreef met anderen een sprookje over Johan Kruik. We kijken nog hoe we zijn verhaal het beste kunnen delen. Naast een embleem is er een kleurplaat verkrijgbaar bij Ollie’s, Kids Love Sneakers en HEMA in het centrum. En ik wil nog grote varianten van Johan Kruik op verschillende plekken in de stad laten zien.”

Johan Kruik is niet alleen voor kinderen

Het nieuwste kinderembleem koop je exclusief bij Ollie’s. Dat is zeker niet alleen leuk voor kinderen. “Ik heb het embleem ook uitgedeeld aan carnavalsvereniging Alaafterparty. Daar zitten veel nieuwe vaders en moeders. Geweldig als ze op deze manier de nieuwe generatie Kruiken supporten. Ook Prins Knet vindt Johan Kruik helemaal vet. Kenneth ken ik al lang, hij was een van de eersten die rondliep met mijn zelfontworpen Tilburg-trui. Het gaat allemaal heel snel, want de prins wist al van mijn ontwerp zonder dat ik hem erover verteld had.”

‘Ik wist niet dat er zoveel bij komt kijken’

Paul vierde al eerder carnaval door van kroeg naar kroeg te gaan. “Maar ik wist niet dat er zoveel meer bij kwam kijken. Eigenlijk begint het al vanaf d’n Elfde van d’n Elfde, misschien wel daarvoor. Het verengingsleven, daar wist ik niet veel van. Ook had ik niet veel met carnavalsmuziek, maar ik ben naar die teksten gaan luisteren. Nou, ik lig in een deuk! Carnaval is heel vet en ik ervaar het dit jaar voor het eerst op deze manier. Laatst ben ik bij de opbouw van de wagens gaan kijken en misschien ontwerp ik ooit wel een wagen in mijn stijl…”

Johan Kruik is een ontwerp van Paul Watty.

Een feest voor iedereen

Voor het carnavalsseizoen van 2024 wordt de collectie van Johan Kruik uitgebreid. “Misschien met merchandise zoals de klompen, het sjaaltje of het petje in kindermaten. Maar wat ik sowieso wil doen, is de vriendjes en vriendinnetjes van Johan ontwerpen. Het moet multiculti worden met embleempjes voor alle kids. Dus misschien wel een Marokkaanse of Antilliaanse versie van Johan Kruik. En een meisjesversie. We wonen hier met z’n allen in Tilburg, dus laten we er samen een mooi feest van maken. Carnaval is voor iedereen.”

