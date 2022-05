Groen licht voor bouwen op Gelderakkers, weg is geen probleem

Vrouw gewond geraakt bij scooteron­ge­luk in Tilburg

TILBURG - Een vrouw is dinsdagochtend gewond geraakt bij een scooterongeluk op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oprit naar de Midden-Brabantweg was enige tijd afgesloten.

17 mei