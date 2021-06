Groen licht voor de Efteling: pretpark mag uitbreiden en kan zeven miljoen bezoekers ontvangen

KAATSHEUVEL - Groen licht voor nieuwe plannen van de Efteling. Het pretpark mag gaan uitbreiden, krijgt mogelijk nieuwe attracties en kan in de toekomst tot zeven miljoen bezoekers per jaar ontvangen. De Raad van State heeft woensdag het nieuwe bestemmingsplan goedgekeurd.

Omwonenden van het pretpark maakten eerder bezwaar tegen uitbreiding, maar hebben sinds februari geen nieuwe bezwaren ingediend. Dat komt het pretpark goed uit, want nu is uitbreiding van de de oostelijke en westelijke zijde mogelijk.

In oktober vorig jaar ging de Raad van State niet akkoord met het De Wereld van de Efteling 2030 en oordeelde dat het bestemmingsplan moest worden verbeterd. Zo rees de vraag waarom het pretpark niet binnen haar eigen grenzen kon uitbreiden, terwijl 90 procent van het terrein onbebouwd is. Naast dat dit voor meer stikstofuitstoot zou zorgen, maakten omwonenden hier bezwaar tegen. De gemeente Loon op Zand kreeg een half jaar de tijd om met een beter verhaal te komen. Dat is de gemeente gelukt, zo blijkt nu.

Nieuwe attracties

,,Het voelt voor ons echt als de eerste reuzenstap richting de toekomst van de Wereld van de Efteling die we voor ogen hebben”, vertelt Directeur Efteling Fons Jurgens.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bestaande attractiepark naar het oosten en westen uit te breiden. Het gaat om uitbreiding van het terrein zelf, maar ook om extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van ontsluitingswegen.

Het park wil in 2030 door kunnen groeien naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn er nu nog zo‘n vijf miljoen per jaar.

© Efteling

Het is nog afwachten welke nieuwe attracties in de maak zijn. Er zijn geruchten dat er een familieachtbaan op een nieuw stuk grond te staan. Vanwege het miljoenenverlies dat de Efteling maakte tijdens de coronacrisis is het de vraag hoe snel het pretpark daadwerkelijk kan gaan uitbreiden. Volgens Jurgens wordt er waarschijnlijk vanaf volgend jaar gebouwd.

Alle attracties gaan vanaf zaterdag 5 juni weer open. Dat betekent dat de binnenattracties, zoals de Droomvlucht en Symbolica, voor bezoekers ook weer toegankelijk zijn.