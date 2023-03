Groen licht voor verbouwing voormalig postkantoor Balbian Versterlaan in Oisterwijk

Plaatjes sparen bij Albert Heijn over het Kaatsheu­vel van vroeger

KAATSHEUVEL - In veel andere plaatsen was het al een hit, nu is ook Kaatsheuvel aan de beurt om massaal historische plaatjes te gaan verzamelen. Een actie van de plaatselijke Albert Heijn in samenwerking met heemkundekring De Ketsheuvel.