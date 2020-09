Grote actie tegen Tilburgse drugsketelbouwer en diens netwerk: 17 politie-invallen, 5 arrestaties

Bij de invallen waren zo'n 200 agenten betrokken. Zij vielen binnen in woningen en enkele bedrijfspanden in heel het land. In de buurt van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, maar vooral in Tilburg, aldus een politiewoordvoerder. Onder meer aan de Ledeboerstraat op industrieterrein Kraaiven en aan de Lange Nieuwstraat in de Spoorzone in Tilburg. In dat tweede bedrijf viel de politie om 04.45 uur binnen, hoorde een buurman. Bij dit bedrijfspand, dat op de nominatie staat voor de sloop, is ook een grote ketel gevonden. Die is in beslag genomen, net als twee vrieskisten en een ton MDMA-afval.