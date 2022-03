Grote brand in papierhal Dongen, rook in wijde omgeving te zien

DONGEN - In de papierhal aan De Leest in Dongen woedt zaterdag een grote brand. Het hele gebouw staat in brand. Meerdere eenheden van de brandweer zijn uitgerukt. De rook is in de wijde omgeving van Dongen te zien en veroorzaakt mogelijk overlast.