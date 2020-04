Grote brand in woonzorgcentrum Reyshoeve in Tilburg: twee traumahelikopters geland

Help mee: prentenboe­ken voor kwetsbare kleuters

10:11 TILBURG - Om jonge kinderen in kwetsbare gezinnen aan prentenboeken te helpen in coronatijd, is de Johan Stekelenburg Stichting een inzameling gestart. ,,Zo'n 1200 kinderen in Tilburg zijn nu verstoken van leesmateriaal, wij gaan ze daaraan helpen", zegt Pieter-Marijn van der Velden namens de stichting.