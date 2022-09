Grote twijfels bij Omgevingsdienst over geuruitstoot omstreden mestfabriek, Tilburg vecht vergunning aan

‘Wat vrolijk­heid in moeilijke tijden’ op de Oekraïense onafhanke­lijk­heids­dag in Diessen

DIESSEN - Een verlate viering van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Op het terrein van De Nieuwe Erf in Diessen, waar zestig vluchtelingen opgevangen worden. Zaterdag was het feest, met name voor de kinderen.

28 augustus