Guus Meeuwis sprakeloos van eerbetoon van de Efteling: ‘Alsof ik het voor deze show geschreven heb’

Als de rookmachines het meertje in de Efteling voorzien van een dikke laag rook, is alleen het geluid van het zachte miezeren te horen. Maar als prinses Elisa verschijnt, klinken voorzichtig de eerste muzikale deuntjes. Waterstralen schieten de lucht in en dan klinkt tussen de bekende Eftelingmuziek ‘Het is een nacht’ over het water. ,,Dit is geweldig gedaan, ik ben er echt even sprakeloos van. Het lijkt wel alsof ik dit 25 jaar geleden heb geschreven speciaal voor deze show’’, zegt Meeuwis, die ook Per Spoor, Tranen gelachen en uiteraard Brabant langs hoort komen.