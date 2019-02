Guus Meeuwis verslaat Borsato en Waylon en wordt beste zanger van het jaar

Groene paleistuin, woontorens en een groot stadsplein: dit zijn de droomplan­nen voor het Konings­plein en Stadskwar­tier

7 februari Do 7 feb: Een groen Koningsplein met woontorens, het Stadskwartier - het gebied binnen de Heikese kerk, schouwburg en Katterug - als één groot plein. Waar de weekmarkt en kermis kunnen staan, de auto te gast is door de knip in de Cityring. Met veel groen, een paleistuin met water, waar mensen graag wandelen en verblijven.